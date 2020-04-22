Bilecik'te toplu yemek üreten işletmelere denetim

Bilecik'te faaliyet gösteren toplu yemek üreten işletmelere denetim yapıldı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bilecik'te faaliyet gösteren tüm gıda iş yerlerinde olduğu gibi toplu yemek üreticisi işletmelerine de (Catering) Gıda Hijyen Yönetmeliği hükümlerinin sağlandığına yönelik denetim yapıldı. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, denetimlerde herhangi bir olumsuzluğu rastlanmadığı belirterek, gıda hijyen yönetmeliği hükümlerinin sağlandığına yönelik denetimlerimiz aralıksız devam edeceğini söyledi.

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