Kooperatif genel kurul toplantıları ertelendi

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Bilecik Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, kooperatif genel kurul toplantılarının ertelendiğini söyledi.

İl Müdürü Balta, yaptığı yazılı açıklamada, "Korona virüs (Covit19) salgınının yayılmasının engellenmesi ve kooperatiflerimizin ticari hayattaki iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla, kooperatif genel kurulun toplantıları ertelenmiştir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihi izleyen tarihten itibaren 3 ay içinde yapılacaktır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

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