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BŞEÜ’de görev değişiklikleri sürüyor

İHA

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (GSTF) Dekanlıkları ile Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü görevlerinde değişiklikler yapıldı.

BŞEÜ’de görev değişiklikleri sürüyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (GSTF) Dekanlıkları ile Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü görevlerinde değişiklikler yapıldı.
İİBF’de Prof. Dr. Gürkan Haşit’ten boşalan dekanlık görevine Prof. Dr. İsmail Hakkı İşcan, GSTF’de Prof. Dr. Nurgül Özbay’ın yerine Prof. Kadir Sevim atanırken, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne Öğr. Gör. Kadir Berk yerine Doç. Dr. Murat Yurdakul atandı. Devir teslim törenlerine katılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul, görevi devreden hocalara teşekkür etti ve yeni atanan isimlere başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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