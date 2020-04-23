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Bozüyük Arif Nihat Asya Ortaokulu tasarım yarışmasında Türkiye birincisi oldu

İHA

Bozüyük Arif Nihat Asya Ortaokulu tasarım yarışmasında Türkiye birincisi oldu

Bozüyük Arif Nihat Asya Ortaokulu, Türkiye genelinde ilk defa düzenlenen üç boyutlu tasarım yarışması Hackidhon’da Türkiye birincisi oldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, bu büyük gururu kendilerine yaşatan okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilerini tebrik etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, "İnternet üzerinden online olarak thinkercad ile verilen bir problem durumuna işbirliği içinde bir ürün tasarlayan öğrencilerimiz Mustafa Arda Konuk, Elif Yanpala, Serra Banu Sağıroğlu ve danışman Öğretmen Banu Aksu “Takım11” adı ile Türkiye birincisi olmuştur. Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ziya Selçuk, Yeğitek Eğitim Teknolojileri ve Teknik Destek Hizmetleri Daire Başkanı Asaf Murat Karapınar, jüri üyeleri ve yarışmacıların katılımları ile gerçekleştirilen ödül töreninde öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür edilerek başarıların devamı dilenmiştir. Türkiye birincisi olan Arif Nihat Asya Ortaokulu Müdürü Hüseyin Aydın’ı ve Danışman Öğretmen Banu Aksu’yu ve öğrencilerimizi tebrik ediyoruz." dedi.

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