Pazaryeri Belediye ekipleri her eve bayrak dağıttı

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı her eve Türk Bayrağı dağıtıldı. Pazaryeri Belediyesi tarafından dağıtılan 3 bin bayrağı alan vatandaş, bunları evlerin girişlerine ve camlarına asarken, bu güzel jestten dolayı belediyeye teşekkür ettiler.

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