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Rastgele telefonlarını çevirdiği yaşlılara hizmet memnuniyetlerini sordu Biri 72, diğeri 79 yaşındaki vatandaşlara taleplerinin karşılanıp karşılanmadığı soran Bilecik Valisi Bilal Şentürk; ''Vefa Sosyal Destek Grubundan 24 saat esasına göre her şeyi talep edebilen yaşlılar verilen hizmetten memnun

İHA

Rastgele telefonlarını çevirdiği yaşlılara hizmet memnuniyetlerini sordu Biri 72, diğeri 79 yaşındaki vatandaşlara taleplerinin karşılanıp karşılanmadığı soran Bilecik Valisi Bilal Şentürk; ''Vefa Sosyal Destek Grubundan 24 saat esasına göre her şeyi talep edebilen yaşlılar verilen hizmetten memnun

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Korona virüs Covit19 salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı gelen 65 yaş üstü vatandaşları arayarak taleplerinin karşılanıp karşılanmadığı sordu.
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak talepte bulunan 65 yaş üstü vatandaşlardan rastgele iki kişinin telefonu çevirdi. İl olarak 72 yaşında Tahsine Karagöz ile görüşen Vali Şentürk, talebinin yerine getirilip getirilmediği sordu. İkili koyu bir sohbete dalarken, yaşlı kadın yapılan hizmetlerden dolayı devlete teşekkür etti. Ardından 79 yaşındaki Mahir Özdemir'i arayan Vali Şentürk, yaşlı adama da talebinin yerine getirilip getirilmediği sordu. Yaşlı adam talebinin yerine getirildiği dile getirerek, o da hizmetlerden dolayı devlete teşekkür etti.

"Vefa Sosyal Destek Grupları 24 saat esasına göre hizmet veriyor"
Vali Şentürk, Korona virüs Covit19 salgınıyla mücadelede alınan tedbirlerin ve uygulamaların kararlılıkla sürdürülmesi çok büyük önem taşıdığını belirterek, "Virüsün bulaşmasını önlemenin tek yolu, sosyal mesafenin korunmasıdır. Vatandaşlarımızın gönüllü olarak kendilerine karantina uygulamaları, yani mecbur kalmadıkça evden dışarıya çıkmamalarıdır. 20 yaş altı gençlerimizin de kurallara uymaları önemli. Sabır, anlayış ve işbirliğiyle, bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Zorunlu olarak dışarı çıkan vatandaşlarımızın da açıklanan tedbirlere riayet etmeleri hayati önem taşıyor. Evden çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü olan büyüklerimizin, kronik rahatsızlığı bulunan ve evlerinde ihtiyaçlarını karşılayacak yakınları bulunmayan vatandaşlarımızın sokağa çıkmadan temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla il ve ilçelerimizde Vefa Sosyal Destek Grupları 24 saat esasına göre hizmet veriyor. Biz Devlet olarak ekiplerimizle birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Değerli Bileciklilerden ricamız, sadece kurallara uymaları ve evlerinde kalmaları. Birlikte başarabiliriz.'' dedi.
Daha sonra Vali Şentürk ve beraberindekiler Pazaryeri Vefa Sosyal Destek Grubunu ziyaret ederek, Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak ile Belediye Başkanı Zekiye Tekin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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