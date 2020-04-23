AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığı yeni yerine taşındı.

Bilecik'in Pazaryeri İlçesinde Bahattin Şeker Caddesi üzerinde bir binanın iki katında 6 yıldır çalışmalarını yürüten AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığı, Hükümet Konağı karşısı Pazaryeri Belediyesi'nin de içinde olduğu belediye binasının alt katına taşındı. AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, eski yerlerin küçük olduğunu anlatarak, "Bazı birimlerimiz ile ayrı ayrı yerleri kullanıyorduk. Yeni yerimizde gençlik kolları, kadın kolları başta olmak üzere bütün birimlerini tek çatı altında topladık. Yeni yerimiz ilçemize hayırlı olsun" dedi.

Öte yandan AK Parti Pazaryeri ilçe Başkanlığının Bahattin Şeker Caddesi üzerinde boşalttığı yerinin en üst katını CHP Pazaryeri İlçe Başkanlığı tutarak, burada hizmet vermeye başladı.

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