Bilecik'te Ramazan öncesi sokaklarda sessizlik hakimdi Kent merkezinde sanki sokağa çıkma yasağı varmış gibi sessizlik hakim

Bilecik'te her Ramazan ayı öncesi hareketli günler yaşayan caddeler bu yıl Korona virüs Covit19 salgını sebebiyle sessizlik hakim olurken, ticaret adeta durma noktasına geldi.

11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayına bu akşam kalkılacak sahur ile girilirken, Bilecik'in en işlek caddeleri Korona virüs Covit19 salgını sebebiyle sessizlik hakim oldu. Geçtiğimiz yıllarda kasabından, marketine, kuruyemişçisinden, baharatçısına Ramazan ayı öncesi hareketli günler yaşarken, bu yıl esnafın ticareti durma noktasına geldi. Bilecik'te sokağa çıkma yasağı bulunmamasına rağmen yaşanan sessizlik sevindirirken, esnaf ise işlerinin olmamasından şikayet etti.

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