Bozüyük'te Ramazan pidesi fiyatı belirlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bozüyük'te Ramazan pidesi fiyatı belirlendi

İHA

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte fiyatı en çok merak edilen besin kaynağı olan Ramazan pidesinin fiyatı belirlendi. Bozüyük'te bu yıl 300 gram pide 2.50 TL olarak satılacak.

Bozüyük'te Ramazan pidesi fiyatı belirlendi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte fiyatı en çok merak edilen besin kaynağı olan Ramazan pidesinin fiyatı belirlendi. Bozüyük’te bu yıl 300 gram pide 2.50 TL olarak satılacak.
Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Levent tarafından yapılan açıklamada, “Odalarımıza kayıtlı ilçemizde faaliyet gösteren Fırıncı esnaflarımızın yazılı başvuruları üzerine ilçemizde satışı yapılan pide gramaj ve fiyatı tekrar ele alınıp değerlendirilmiştir. Çevre il ve ilçelerde uygulanan pide gramaj ve fiyatları ve yine odamız tarafından daha önceki yıllarda verilen fiyat tarifeleri gramaj başına düşen satış fiyatları da göz önünde bulundurularak odamız yetkili organlarınca yapılan değerlendirme sonucunda 300 gram pide fiyatı 2.50 TL olarak belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sade bir törenle kutlandı
YEREL HABERLER 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sade bir ...
Minikler 23 Nisan evde kutladı
YEREL HABERLER Minikler 23 Nisan evde kutladı
Osmaneli'nde 23 Nisan kutlamaları
YEREL HABERLER Osmaneli'nde 23 Nisan kutlamaları
Bilecik'te Ramazan öncesi sokaklarda sessizlik hakimdi Kent merkezinde sanki sokağa çıkma yasağı varmış gibi sessizlik hakim
YEREL HABERLER Bilecik'te Ramazan öncesi sokaklarda sessizlik ...
Evde kalan çocuklara çizgi film maskotlarından 23 Nisan sürprizi Balkon ve pencerelerden bayrak ve balonlarını sallayan çocuklar, mahalleleri gezen üstü açık otobüse el sallayarak marşlara eşlik etti Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; "Bu bayram için önemli olan yüreklerdeki kalabalık ve coşkudur’’
YEREL HABERLER Evde kalan çocuklara çizgi film maskotlarından 23 ...
10 yaşındaki Umut evini süslemek için Türk bayrağı ve balon istedi Umut'un 23 Nisan için istediği Türk bayrağını Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri getirdi Evinin süsleyen minik Umut, İstiklal Marşını okudu 4'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Umut Orhan; "Saat 21.00'da balkona çıkıp İstiklal Marşını sevinçle okuyacağım"
YEREL HABERLER 10 yaşındaki Umut evini süslemek için Türk bayrağı ve ...
Koparmanın cezası 72 bin lira olan bitkiyle selfie Ormanlık alanda gördüğü koparılması yasak olan yabani orkideye itina ile yaklaşıp inceleyerek hatıra fotoğrafı çekindi Bu bitkiyi koparmanın cezası 72 bin lira Bilecik Yaban Hayatı ve Ekoturizm üyesi Burhanettin Kaya "Sivri salep orkide bitkisini vatandaşlarımız yanlışlıkla koparıp cezai işlem görmemeleri için görüntüledim"
YEREL HABERLER Koparmanın cezası 72 bin lira olan bitkiyle ...
AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığı yeni yerine taşındı
YEREL HABERLER AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığı yeni yerine ...
Rastgele telefonlarını çevirdiği yaşlılara hizmet memnuniyetlerini sordu Biri 72, diğeri 79 yaşındaki vatandaşlara taleplerinin karşılanıp karşılanmadığı soran Bilecik Valisi Bilal Şentürk; ''Vefa Sosyal Destek Grubundan 24 saat esasına göre her şeyi talep edebilen yaşlılar verilen hizmetten memnun
YEREL HABERLER Rastgele telefonlarını çevirdiği yaşlılara hizmet ...
Pazaryeri Belediye ekipleri her eve bayrak dağıttı
YEREL HABERLER Pazaryeri Belediye ekipleri her eve bayrak dağıttı
Bilecik´in Osmaneli ilçesinde kısmi sokağa çıkma yasağı
YEREL HABERLER Bilecik´in Osmaneli ilçesinde kısmi sokağa çıkma ...
Bilecik'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sade bir törenle kutlandı
YEREL HABERLER Bilecik'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ...
BİDOS bayramı evde kutlayan çocuklar için klip oluşturdu
YEREL HABERLER BİDOS bayramı evde kutlayan çocuklar için klip ...
Başkan Soydan'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Soydan'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk ...
Bozüyük Arif Nihat Asya Ortaokulu tasarım yarışmasında Türkiye birincisi oldu
YEREL HABERLER Bozüyük Arif Nihat Asya Ortaokulu tasarım ...
Gönüllü usta öğretici ve kursiyerler makine başında Üretilen günlük 2 bin maske bütün hanelereve köylere ulaştırılıyor Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk; "Perşembe günleri ilçede kurulan pazarda dağıtımı yapılıyor"
YEREL HABERLER Gönüllü usta öğretici ve kursiyerler makine ...
Osmaneli'nde sokağa çıkma yasağı
YEREL HABERLER Osmaneli'nde sokağa çıkma yasağı
(Görüntülü) Bilecik?e giriş-çıkışlar durduruldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bilecik?e giriş-çıkışlar durduruldu
Bilecik'e giriş ve çıkışlar durduruldu
YEREL HABERLER Bilecik'e giriş ve çıkışlar durduruldu
Polis lojmanları 23 Nisan'a hazır Minikler, yaşadıkları binaları 23 Nisan için bayraklar ve çeşitli süs eşyalarıyla süsleyerek hazır hale getirdiler
YEREL HABERLER Polis lojmanları 23 Nisan'a hazır Minikler, ...
BŞEÜ’de görev değişiklikleri sürüyor
YEREL HABERLER BŞEÜ’de görev değişiklikleri sürüyor
Diyaliz aracından inerken dengesini kaybedip düşen kadın yaralandı
YEREL HABERLER Diyaliz aracından inerken dengesini kaybedip düşen ...
Karantina günlerinde neden iştahımız artıyor Psikolog Melis Sünetci; "Psikolojik açlıkta aniden bir yemek yeme ihtiyacı doğar" "Kişi psikolojik açıdan yemek yediğinde yemeği ne kadar tükettiğinin çoğu zaman farkında olmaz ve doyma hissi yoktur" "Bu açlık geldiğinde kişi mutlaka bir şeyler yemek istiyorsa roka, maydanoz, ıspanak gibi yeşil besinler tercih edebilir"
YEREL HABERLER Karantina günlerinde neden iştahımız artıyor Psikolog ...
Kooperatif genel kurul toplantıları ertelendi
YEREL HABERLER Kooperatif genel kurul toplantıları ertelendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X