Kızlarının 23 Nisan’ı kutlayamamalarına üzülen anneden palyaçolu sürpriz Arkadaşlarıyla birlikte palyaço kıyafeti giyen anne, kiralayıp süsledikleri araçla ilçenin tüm mahallelerini tek tek gezdi

Bilecik'te kızlarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayamamalarını üzülen anne, önce arkadaşlarıyla birlikte palyaço kıyafeti giydi ardından kiralayıp süsledikleri araçla ilçenin tüm mahallelerdeki çocukları sevindirmek için tek tek gezdi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayamamalarını Kısmet Sağlam, hem kendi çocuklarını hem de bayramı dışarıda kutlayamayan çocuklar için güzel bir projeye imza attı. Türkiye'nin birçok yerinde belediyelerin gerçekleştirdiği etkinliği Bozüyük'te kızları için üzülen anne Kısmet Sağlam, kendi imkanlarıyla gerçekleştirdi. Arkadaşlarıyla birlikte palyaço kıyafeti giyen anne Sağlam, kiralayıp süsledikleri araçla ilçenin tüm mahallelerini tek tek dolaşarak evlerinden çıkamayan çocuklarını sevindirdi.



"Büyük kızımın sözleri beni üzdü"

Anne Kısmet Sağlam, "Ben Bozüyük'te yaşayan 2 çocuk annesi bir kadınım. İki kızım var, salgın hastalık nedeniyle evlerimizde olduğumuz için 23 Nisan'ı kutlayamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını gördüm. Büyük kızım camdan baktı ve 'annecim biz çıkamıyoruz ya şimdi bir kaç palyaço gelse camın altına ve bize el sallasa ne güzel olurdu' sözleri beni üzdü. Kızlarımın hayal ettiği 23 Nisan'ı kutlama fikrini bir anda hayata geçirmeye karar verdim. O an onun bu isteğini yerine getirmek için harekete geçtik ve bunu sadece benim çocuklarıma değil tüm ilçenin çocuklarına armağan etmek istedim. Arkadaşlarım Gülşehri Gülmen, Emre Köse, Yasemin ve İzzet ile kiraladığımız kamyonu sponsorlarla süsleyip yola koyulduk. Bozüyük'ün çocukları bizi görünce bizde onları mutlu görünce iyi ki bu yola çıktık diye sevindik ve mutlu olduk. Farklı ve güzel bir etkinlik oldu" dedi.

Bu güzel etkinliğe, çocuklarda evlerinin camlarından ve balkonlarından alkışlarıyla birlikte el sallayarak destek verip eşlik etti.

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