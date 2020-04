Borç para ile başladığı keçi üretimini bir yılda dörde katladı Keçi yetiştiricisi Kezban Güvercin: "Bir yıl önce 12 adet başladığı bu meslekte şu an 45 keçim var" "Keçileri seçerek çiftliğimi daha kaliteli hale getirmek istiyorum"

Bilecik’te borç para ile keçi yetiştiriciliği işine başlayan kadın, keçilerini bir yılda dörde katladı.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde evinin bahçesinde akrabalarından aldığı borç para ile 12 adet keçi yetiştiren kadın girişimci Kezban Güvercin, her gün sütünü ve peynirini satarak elde ettiği geliri yine keçi alarak değerlendirdi. Kezban Güvercin'in şu an 45 keçisi bulunuyor.



"Keçileri seçerek çiftliğimi daha kaliteli hale getirmek istiyorum"

Keçileri ile sohbet edip her gün konuştuğunu anlatan Kezban Güvercin, "Geçen yıl 12 keçi ile başlamıştım, şu anda 45’e çıktı. Çok şükür yavaş yavaş çiftliğimizi büyütmek aşamasındayız. Bu süreçte keçileri seçerek çiftliğimi daha kaliteli hale getirmek istiyorum. Allah kısmet ederse inşallah. Şu an süt ve peynir üretimine devam ediyorum yavaş yavaş işlerimiz iyi gidiyor. Keçilerim sağlıklı elhamdülillah düzenli aşıları bakımları ile bire bir kendim ilgileniyorum" dedi.

Kezban Güvercin’i çiftliğinde ziyaret eden Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik’in ormanlık alan açısından zengin bir il olduğunu söyleyerek, çiftçilere Kırsal Kalkınma Projelerinin bakanlıkları doğrultusunda devam ettiği söyledi. Kezban Güvercin’i bu azminden dolayı kutlayan İl Müdürü Yoldaş, kendisine yonca tohumu hediye etti.

Kezban Güvercin de keçilerinin sütünden yapmış olduğu peynirlerden Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ve beraberindekilere ikram etti.

