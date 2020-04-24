Doğum günü 23 Nisan olan çocuklara yaş pastalı jest Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz: "Çocuklarımıza aileleri ile birlikte sağlıklı uzun ömürler diliyorum"

Bilecik'te doğum günü 23 Nisan olan tüm çocukların evlerine pasta, hediye ve bir de mektup götüren jandarma ile polisler, çocuklar tarafından sevinç ve şaşkınlıkla karşılandı.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Kaymakam Naif Yavuz başkanlığında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli tarafından, ilçe merkezinde ve köyde ikamet eden ve doğum günleri 23 Nisan olan 5 çocuğa evlerinde sürpriz yapıldı. Osmaneli Kaymakamlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerde kutlayan çocuklar için farklı etkinlikler hazırladı. Bu kapsamda 23 Nisan doğumlu öğrenciler tespit edilerek, hazırlanan pastalar ve hediyeler öğrencilerin evlerine götürüldü. Kapıda mumların yakılmasının ardından evlerin kapısını çalan Osmaneli Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, sosyal mesafeye uyarak öğrencilere doğum günü sürprizi yaptı ve hediyeler verildi.



"Çocuklarımıza aileleri ile birlikte sağlıklı uzun ömürler diliyorum"

Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz mektupta, "İlçemizde ikamet eden çocuklarımızdan tespit ettiğimiz 23 Nisan doğumlu olan öğrencilerin sevincine ortak olmak istedik. Yavrularımızın okul ve eğitimle ilgili motivasyonlarını artırmak ve bağımızı koparmamak adına böyle güzel bir sürpriz yapmak istedik. Çocuklarımıza aileleri ile birlikte sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Bugün onların günü, bu yüce devlet onlarla birlikte çok daha yükseklere çıkacak ve bugün olduğu gibi yarın da mazlumların sesi nefesi olacaktır. Milli egemenliğin 100'üncü yılında Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kurucu meclisin tüm üyelerini rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrenci velileri ise bu anlamlı ve güzel günde çocuklarının doğum gününü unutmayarak pasta ve çeşitli hediyeler gönderen Kaymakam Naif Yavuz'a ve Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev alan tüm görevlilere teşekkür etti.

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