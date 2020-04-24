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Bakan Dönmez, AK Parti Bilecik İl Başkanlığı toplantısına telekonferans sistemiyle bağlandı

İHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, memleketi olan Bilecik'teki AK Partili belediye başkanları ve il başkanına telekonferans sistemiyle seslendi.

Bakan Dönmez, AK Parti Bilecik İl Başkanlığı toplantısına telekonferans sistemiyle bağlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, memleketi olan Bilecik'teki AK Partili belediye başkanları ve il başkanına telekonferans sistemiyle seslendi.
Korona virüs Covit19 salgını nedeniyle tüm toplantıları telekonferans sistemiyle yapan AK Parti Bilecik İl Başkanlığını tarafından tertip edilen bir toplantıda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'teki AK Partili belediye başkanları ve il başkanına telekonferans sistemiyle seslendi. Toplantıda sonrası bir açıklama yapan AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, "Hemşehrimiz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'in başkanlığında Milletvekilimiz Selim Yağcı, ilçe başkanlarımız ve belediye başkanlarımız ile birlikte telekonferans sistemiyle toplantı gerçekleştirdik. Sayın bakanımıza ilimiz hakkında raporlar sunarak, noksanlıklar noktasında taleplerimizi ilettik. Başkanlarımız ilçelerimizdeki çalışmaları hakkında sunumlar yaptılar. Kıymetli Bakanımıza şimdiye kadar ilimize kazandırdığı bir çok proje için teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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