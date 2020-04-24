Ormangüzle köyünde karantina bu gece sona eriyor

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Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Ormangüzle köyünde 10 Nisan tarihinde başlayan karantina süreci bu gece sona eriyor.

Korona virüs vakasının birkaç kişide görülmesi üzere karantinaya alınan Ormangüzle köyünde 14 gün ardından yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir pozitif vakaya rastlanılmadığı için İlçe Hıfzıssıhha Meclisi tarafından karantinanın sona erdirilmesi yönünde karar alındığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Ormangüzle Köyü 10 Nisan 2020 tarihinde 24 Nisan 2020 saat 24:00’a kadar karantinaya alınmıştı. Ormangüzle Köyünde uygulanan 14 günlük karantina sürecinde sağlık kontrolleri yapılmış olup, herhangi bir Covid19 vakasına rastlanmamıştır. Bozüyük İlçe Hıfzıssıha Meclisinin oy birliği ile karantinanın 24 Nisan 24:00’da sona erecektir" denildi.

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