Rektör Beydemir’den BEBKA Genel Sekreteri Gerim’e ziyaret

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri İsmail Gerim’e iadei ziyarette bulundu.

Ajansın Bursa’daki merkez ofisinde gerçekleşen ziyarette, üniversitenin yürüttüğü BEBKA destekli projeler hakkında değerlendirme yapıldı ve önümüzdeki dönemde Bilecik’in ve üniversitenin gelişimine katkı sağlayacak yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Kalkınma Ajanslarının faaliyet gösterdikleri bölgelerde çok önemli çalışmalara imza attığını ifade eden Rektör Beydemir, Genel Sekreter İsmail Gerim’e başarılı çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.