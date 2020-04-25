Kızılay çocukları unutmadı

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Türk Kızılay Bilecik Şubesi Korona virüs Covid19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan çocukları evlerinde ziyaret ederek hediyeler verdi.

Bir bisküvi firmasının Türk Kızılayı'na bağışladığı bisküvi ve krakerler Türk Kızılay Bilecik Şubesinde paketlenerek korona virüs Covid19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan çocukları evlerinde ziyarette teslim edildi. Çocuklar hediyeler ve ikramlar sonrası mutlu olurken, Kızılay'a teşekkür ettiler.

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