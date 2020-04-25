Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses'in Dünya Veteriner Hekimler Günü mesajı

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla tüm veterinerlerin günün kutladığı söyledi.

Gürses yaptığı açıklamada, "Yüce Allah’ın biz insanlara emaneti olan can dostlarımızın sağlığı için çalışan veteriner hekimlerimizin sağlık çalışanı olarak kabul edilerek, tüm sağlık çalışanlarının haklarından faydalanmaları umudu içindeyiz. Korona virüs Covit19 salgınıyla mücadelede göstermiş oldukları başarılı çalışmalarınızda bizlere umut olan başta Bilecik Belediyemiz Veteriner Hekimi Nedret Avcı olmak üzere tüm veteriner hekimlerimizin Dünya Veteriner Hekimler Gününü kutlarım" dedi.

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