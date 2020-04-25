Bilecik'te esnafa 87 milyonluk "Can suyu" Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan; "Şu ana kadar 87 milyon lira 'Nefes projesi' adı altında esnafına destek olundu" "Şu an kredi her gün veriliyor tahmin ediyorum bu rakamlar 100 milyonu geçecek"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bilecik'te esnafa 87 milyonluk "Can suyu" Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan; "Şu ana kadar 87 milyon lira 'Nefes projesi' adı altında esnafına destek olundu" "Şu an kredi her gün veriliyor tahmin ediyorum bu rakamlar 100 milyonu geçecek"

İHA

Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan, kentte ticari faaliyetlerini devam ettirmekte olan işletmelere tüketici kredileri hariç toplamda 87 milyon TL kredi verildiğini söyledi.

Bilecik'te esnafa 87 milyonluk "Can suyu" Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan; "Şu ana kadar 87 milyon lira 'Nefes projesi' adı altında esnafına destek olundu" "Şu an kredi her gün veriliyor tahmin ediyorum bu rakamlar 100 milyonu geçecek"

Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan, kentte ticari faaliyetlerini devam ettirmekte olan işletmelere tüketici kredileri hariç toplamda 87 milyon TL kredi verildiğini söyledi.
Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği aynı zamanda Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı yapan Halit Gölcan, il genelinde 6 bine yakın esnafının 3 bininin Bilecik merkezde hizmet verdiğini ifade etti. Bunlardan kahve, kafe, berber, internet sitelerinin oluşturduğu 373 iş yerinin korona virüs Covid19 tedbirleri kapsamında iş yerlerini kapattığı anlatarak, "Şu anda bütün esnafımıza 'Nefes projesi' adı altında Halk Bankası vasıtasıyla Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi olarak kredi dağıtmaktayız. Dağıttığımız daha önceki kredi limitimiz 200 bin liraydı. Daha önceki kredi alan esnafımız 200 bin lira civarında kredi aldılar imkanları çerçevesinde. Fakat bu krizde 15 gün içerisinde 297 esnafımız 7 bin 425 lira kredi kartı aldı. Bu kartların faizi de 0,4 buçuktur. Ticaret erbabına da 67 milyon lirada fabrikalar ve ticaret odasına bağlı kayıtlı esnafımıza da Halk Bankası aracılığıyla devletimiz tarafından para verildi. Bir nebze olsun esnafımız rahatladı. Şuana kadar 87 milyon lira 'Nefes projesi' adı altında esnafına destek olundu. Bundan sonrada devamı geliyor, zaten kredi her gün veriliyor tahmin ediyorum bu rakamlar 100 milyonu geçecek. İnşallah bugünleri atlatacağımızı inanıyorum. iyi günler bizi bekliyor, herkese sağlıklar diliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'te belediye tarafından evlere 170 bin adet maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Bilecik'te belediye tarafından evlere 170 bin adet ...
Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses'in Dünya Veteriner Hekimler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses'in Dünya Veteriner ...
Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinden esnafa maske
YEREL HABERLER Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinden ...
Kızılay çocukları unutmadı
YEREL HABERLER Kızılay çocukları unutmadı
Rektör Beydemir’den BEBKA Genel Sekreteri Gerim’e ziyaret
YEREL HABERLER Rektör Beydemir’den BEBKA Genel Sekreteri Gerim’e ...
Kuaförlüğü bırakıp, hayvancılığa başladı
YEREL HABERLER Kuaförlüğü bırakıp, hayvancılığa başladı
Ormangüzle köyünde karantina bu gece sona eriyor
YEREL HABERLER Ormangüzle köyünde karantina bu gece sona eriyor
Hastane inşaatından düşen işçi yaralandı
YEREL HABERLER Hastane inşaatından düşen işçi yaralandı
Mantar toplamaktan dönerken trakrörün altında kalarak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Mantar toplamaktan dönerken trakrörün altında kalarak ...
Kuralları hiçe saydılar toplamda 3 bin 136 TL ceza yediler 7 kişi sosyal mesafe, 1 kişi de yaştan ceza yedi
YEREL HABERLER Kuralları hiçe saydılar toplamda 3 bin 136 TL ceza ...
Bayırköy'de saat 21:00'da hayat durdu
YEREL HABERLER Bayırköy'de saat 21:00'da hayat durdu
Berberlerin evlerde hizmet vermesi de yasak Başkan Şahin, vatandaşları uyardı "Berberlere evde tıraş yapmaları için baskı yapmayın"
YEREL HABERLER Berberlerin evlerde hizmet vermesi de yasak Başkan ...
Osmaneli Cuma pazarında sadece ilçe manavları tezgah açtı
YEREL HABERLER Osmaneli Cuma pazarında sadece ilçe manavları tezgah ...
Başkan Şahin'den kontrol noktasından polis ve sağlıkçılara ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Şahin'den kontrol noktasından polis ve ...
Kaymakam ve belediye başkanından sanayi alanında inceleme
YEREL HABERLER Kaymakam ve belediye başkanından sanayi alanında ...
Bakan Dönmez, AK Parti Bilecik İl Başkanlığı toplantısına telekonferans sistemiyle bağlandı
YEREL HABERLER Bakan Dönmez, AK Parti Bilecik İl Başkanlığı ...
Doğum günü 23 Nisan olan çocuklara yaş pastalı jest Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz: "Çocuklarımıza aileleri ile birlikte sağlıklı uzun ömürler diliyorum"
YEREL HABERLER Doğum günü 23 Nisan olan çocuklara yaş pastalı ...
Borç para ile başladığı keçi üretimini bir yılda dörde katladı Keçi yetiştiricisi Kezban Güvercin: "Bir yıl önce 12 adet başladığı bu meslekte şu an 45 keçim var" "Keçileri seçerek çiftliğimi daha kaliteli hale getirmek istiyorum"
YEREL HABERLER Borç para ile başladığı keçi üretimini bir yılda ...
Kızlarının 23 Nisan’ı kutlayamamalarına üzülen anneden palyaçolu sürpriz Arkadaşlarıyla birlikte palyaço kıyafeti giyen anne, kiralayıp süsledikleri araçla ilçenin tüm mahallelerini tek tek gezdi
YEREL HABERLER Kızlarının 23 Nisan’ı kutlayamamalarına üzülen ...
Umut'un 23 Nisan için istediği Türk bayrağını Vefa Grubu yerine getirdi
YEREL HABERLER Umut'un 23 Nisan için istediği Türk bayrağını Vefa ...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sade bir törenle kutlandı
YEREL HABERLER 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sade bir ...
Bozüyük'te Ramazan pidesi fiyatı belirlendi
YEREL HABERLER Bozüyük'te Ramazan pidesi fiyatı belirlendi
Minikler 23 Nisan evde kutladı
YEREL HABERLER Minikler 23 Nisan evde kutladı
Osmaneli'nde 23 Nisan kutlamaları
YEREL HABERLER Osmaneli'nde 23 Nisan kutlamaları

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X