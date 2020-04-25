Bilecik'te esnafa 87 milyonluk "Can suyu" Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan; "Şu ana kadar 87 milyon lira 'Nefes projesi' adı altında esnafına destek olundu" "Şu an kredi her gün veriliyor tahmin ediyorum bu rakamlar 100 milyonu geçecek"

Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan, kentte ticari faaliyetlerini devam ettirmekte olan işletmelere tüketici kredileri hariç toplamda 87 milyon TL kredi verildiğini söyledi.

Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği aynı zamanda Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı yapan Halit Gölcan, il genelinde 6 bine yakın esnafının 3 bininin Bilecik merkezde hizmet verdiğini ifade etti. Bunlardan kahve, kafe, berber, internet sitelerinin oluşturduğu 373 iş yerinin korona virüs Covid19 tedbirleri kapsamında iş yerlerini kapattığı anlatarak, "Şu anda bütün esnafımıza 'Nefes projesi' adı altında Halk Bankası vasıtasıyla Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi olarak kredi dağıtmaktayız. Dağıttığımız daha önceki kredi limitimiz 200 bin liraydı. Daha önceki kredi alan esnafımız 200 bin lira civarında kredi aldılar imkanları çerçevesinde. Fakat bu krizde 15 gün içerisinde 297 esnafımız 7 bin 425 lira kredi kartı aldı. Bu kartların faizi de 0,4 buçuktur. Ticaret erbabına da 67 milyon lirada fabrikalar ve ticaret odasına bağlı kayıtlı esnafımıza da Halk Bankası aracılığıyla devletimiz tarafından para verildi. Bir nebze olsun esnafımız rahatladı. Şuana kadar 87 milyon lira 'Nefes projesi' adı altında esnafına destek olundu. Bundan sonrada devamı geliyor, zaten kredi her gün veriliyor tahmin ediyorum bu rakamlar 100 milyonu geçecek. İnşallah bugünleri atlatacağımızı inanıyorum. iyi günler bizi bekliyor, herkese sağlıklar diliyorum" dedi.

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