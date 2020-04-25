30 metre yükseklikte dalgalanan Türk bayrağı yenilendi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yüksek bir konuma dikilen ve 30 metre yükseklikteki direkte dalgalanan Türk bayrağı yenilendi.

Gölpazarı Belediyesinin seyir terası ve sosyal tesis alanına 2018 yılında yapılan ve ilçenin her yerinden görülen Türk Bayrağı, belediye ekiplerince yenilendi. İlçe merkezi İsmetpaşa Mahallesi'nde yüksek bir konuma dalgalanan Türk bayrağını değiştiren ekipler, daha sonra göndere çektikleri yeni bayrağın altında bir de İstiklal Marşı okudular.

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