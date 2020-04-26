Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarının çocuklarına validen hediye Bilecik Valisi Bilal Şentürk: "Biz onları çok seviyoruz, onları unutmuyoruz"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, korona virüs (Covit19) salgınıyla mücadele kapsamında Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev yapan personelin çocuklarına kitap ve çeşitli hediyeler gönderdi.

Vali Şentürk, Covit19 ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev yapan personelin çocuklarına Türk bayrağı ve kitap ile oyuncakların bulunduğu çantalar hediye etti. Hediye edilen kitapları da tek tek imzalayan Vali Şentürk, ''Korona virüsle mücadelede özveriyle çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu İletişim Merkezi'nde görev yapan personelimiz, çocuklarıyla ve aileleriyle fazla zaman geçiremiyorlar. Bu yıl salgın nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklarımız evinde geçirmek durumunda kaldılar. Biz onları çok seviyoruz, onları unutmuyoruz. Özveriyle çalışan arkadaşlarımızın çocuklarının evde zamanlarını daha anlamlı geçirmelerini sağlamak bakımından birer kitap gönderiyoruz. Daha küçük olan yavrularımıza da oyuncaklar hediye ettik. Salgın nedeniyle zorunlu olmadıkça çocuklarımızdan ve gençlerimizden dışarı çıkmamalarını istiyoruz. Bu sürecin üstesinden evde kalarak geleceğimize inancım tamdır. Bu nedenle evde kalalım. Kitap okuyalım'' dedi.

Vefa Sosyal Destek Grubu İletişim Merkezi'ndeki ekipler, arkadaşlarının evlerinin zilini çalarak, çocuklara kitapların ve çeşitli hediyelerin bulunduğu çantaları ulaştırdı. Çocuklar, Vali Bilal Şentürk'ten isimlerine yazılı kitaplar ve oyuncakları alınca mutlu olduklarını belirterek, vali amcalarına teşekkür ettiler.

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