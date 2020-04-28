Bozüyük'te Ramazan pidesi 1,5 TL

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Halk Ekmek fırınında Ramazan pidesi 1,5 TL'den satılmaya başlandı.

Halk Ekmek fırını, Ramazan ayı boyunca iftar sofralarının vazgeçilmez yiyeceklerinden biri olan pideyi ucuz, lezzetli ve sağlıklı bir şekilde üreterek Bozüyüklülerle buluşturmaya devam ediyor. 280 gram Ramazan pidesi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 1,5 TL’den satışa sunulurken, 13.30, 15.30 ve 17.30 saatlerinde olmak üzere günde 3 kez sıcak pide satışı yapılıyor.

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