Kur'an-ı Kerim kursu eğitimini online devam ediyor

Bilecik'te Korona virüs (Covit19) salgını öncesi devam eden Kur'anı Kerim kursu eğitimini şuan online devam ediyor.
Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'anı Kerim kurslarında, korona virüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından Bilecik Müftülüğüne bağlı Kur'anı Kerim kurslarında görev yapan kurs öğreticileri, öğrencileri ile online üzerinden eğitime devam ediyor.
Bilecik Müftülüğüne bağlı TOKİ Kuruluş Kur'an Kursu öğrencileri ile Korona virüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verilmesinin hemen akabinde online eğitime başlandı. Kur'anı Kerim Kursu Öğreticisi Medine Urfanlı “TOKİ Kuruluş Kur'an Kursu karantina günlerinde tashihi huruf derslerini online olarak yapmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin farklı farklı köselerinden üniversite öğrencilerimizle Kur'anı Kerim'in verdiği huzurla evde kalmaya devam ediyoruz" dedi.
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