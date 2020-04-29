Sınavla öğrenci alan liselere bir yenisi daha eklendi Bilecik’in sınavla öğrenci alan tek erkek İmam Hatip Lisesi

Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi, bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi sınavla öğrenci alan okullar statüsüne alındı.

Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesinde 20142015 Öğretmen Lisesi binasında eğitimöğretim yılında başlayan erkek İmam Hatip Lisesi olarak 20172018 eğitim öğretim yılında ilk mezunlarını verirken, bu yıl da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi sınavla öğrenci alan okullar statüsüne alındı. Bu statü ile Bilecik’in sınavla öğrenci alan tek erkek İmam Hatip Lisesi olurken, kontenjan 30 öğrenci ile sınırlandırılmıştır.

Öte yandan okul yerleşkesi içinde kapalı ve açık spor alanları, botanik bahçe, öğrenciler için pansiyon, çalışanlar için lojman gibi birçok imkanı barındırması Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bu kararı alınmasına büyük etken oldu.

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