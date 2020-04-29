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Osmaneli'nde sağlıkçıların özel tasarım tulumlar üretmeye başladı Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin; "Osmaneli Belediyesi bu ürün çeşidinin sürekliliğini sağlamak için yeni organizasyonları bünyesinde oluşturdu" "BEBKA ile yapacağımız projeye destek sağlandığında ürün çeşitliliği ve kapasitenin artışını çok daha ileri boyutlara taşıyacağız"

İHA

Osmaneli'nde sağlıkçıların özel tasarım tulumlar üretmeye başladı Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin; "Osmaneli Belediyesi bu ürün çeşidinin sürekliliğini sağlamak için yeni organizasyonları bünyesinde oluşturdu" "BEBKA ile yapacağımız projeye destek sağlandığında ürün çeşitliliği ve kapasitenin artışını çok daha ileri boyutlara taşıyacağız"

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde maske, bone, hijyenik giysiler, ilaçlamada kullanılan koruyucu giysiler üretiminin yanında sağlıkçılar içinde koruyucu giysiler üretilmeye başladı.
Osmaneli Belediyesi kurduğu üretim modeli ile iş güvenliği, sağlık,koruyucu malzeme üretimini BEBKA destekleriyle sürdürülebilir ticari faaliyete dönüştürüyor. Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli Belediyesinin en büyük özelliklerinden biride girdiği her alanda günlük değil sürekliliği sağlayan ve her yıl bir önceki yılın üzerine çıkan üretim faaliyetleri ile ekonomik değeri olan istihdam özelliği öne çıkan,yöredeki tarımsal ürünleri eğitilmiş iş gücünü değerlendirecek yatırımlarla sürdürülebilirliği sağlamak. Korona virüs ile mücadelede maske üretimi, bone üretimi, hijyenik giysiler, ilaçlamada kullanılan koruyucu giysiler, sağlıkçıların ihtiyaçlarına yönelik giysiler gibi üretimi ile büyük bir ihtiyacı karşılayan Osmaneli Belediyesi bu ürün çeşidinin sürekliliğini sağlamak için yeni organizasyonları bünyesinde oluşturdu. Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi ile yetiştirdiği kadın girişimcileri Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi tüzel kişiliğinde bir ticari tüzel kişiliğe dönüştürdü. Üye kadın girişimcilerin ürettiği ürünleri pazarlayan kendi atölyelerini kurarak buralarda kadın girişimciler üretim olanağı sağlayan kooperatif kısa bir sürede etkinliğini hissettirmeye başladı. Korona virüsle mücadele için ağırlık kazanan üretim modeli artık yeni ürünlerle sağlık sektörüne sürekli ürün üretecek,özellikle bölgemizdeki şirketlerin, belediyelerin, kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak sürekli üretim kapasitesine ve ürün çeşidine erişecek modelle kadın girişimciler kooperatifimiz ticari faaliyetlerde yerini sağlamlaştırdı. Değerli girişimcimize hızla sistemimize adapte olduğu ve üretim kapasitesini ürün çeşitliliğini arttırdığı için teşekkür ediyoruz. BEBKA ile yapacağımız projeye destek sağlandığında Kadın Girişimciler Kooperatifimiz sağlık, iş güvenliği, işçi sağlığı, koruyucu malzeme üretimimizde ürün çeşitliliği ve kapasitenin artışını çok daha ileri boyutlara taşıyacağız. Hem üretim, hem de pazarlama alanında sürdürülebilirliği sağlayacak projemizde istihdam anlamında da kadınlarımıza yeni iş olanakları sunmuş olacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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