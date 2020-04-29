Maske dağıtım timi arı gibi çalışıyor

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Bilecik Belediye tarafından oluşturulan maske dağıtım ekipleri arı gibi çalışırken, hedefleri kentte girilmedik ev bırakmamak.

Bilecik Belediye Korona virüs (Covit19) tedbirleri kapsamında içinde bir 5 adet maskenin bulunduğu ambalajlı paketleri mahalle mahalle dağıtıyorlar. Bilecik'teki 10 mahalleyi bitiren ve kendilerini maske timi olarak adlandıran ekip şuana kadar 30 bin haneye maske dağıttı.

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