Gramajı düşük pideleri vatandaşlara satmaya çalıştılar Gramajı düşük pideler toplatıldı

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları denetimlerde gramajı düşük pideleri toplayarak, bir fırın ve bir markete 392'şer TL ceza yazdı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın denetimlerinde ekmeklerin gramajı, üretimi ve hijyen şartları başta olmak üzere birçok alanda kontroller gerçekleştirirken, gramajı düşük olan pideler toplatıldı. Kontrollerinde iş yerlerinin ruhsat kontrollerini de yapan ekipler, çalışanların çalışma şartları hakkında da bilgi aldı.Halkın güvenli ve kaliteli hizmet almasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen sıkı denetimlerde zabıta ekipleri çeşitli uyarılarda bulundu. Halkın sağlığını etkileyen ve tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması yönünde yaptırımlar uygulayan ekipler, olumsuz bir durum ile karşılaşılması durumunda 153 numaralı telefonların aranması uyarısını yaptı.

Öte yandan bir fırın ve üretim yapan bir markette gramajı düşük pideler toplanırken, 392 TL cezai işlem uygulandı.

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