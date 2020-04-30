Yeni yüzü ve düzenlemeleriyle vatandaşların hizmetinde

Bilecik Belediyesi EÇap sayfası yeni yüzü ve düzenlemeleriyle vatandaşlara hizmet veriyor.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, EÇap sayfası yeni yüzü ve düzenlemeleriyle vatandaşlara hizmet vermeye başladığı belirterek, "Tüm dünya ve ülkemizi etkisi altına alan salgından halkımızın olumsuz şekilde etkilenmemesi için belediyemiz kurumsal hizmet sayfasında yer alan EÇap bölümünde yeni düzenleme ve güncelleştirmeler yapıldı. Böylece vatandaşlarımız belediyeye uğramadan birçok başlıkta hizmet alabileceklerdir. Belirtilen alandan hizmet almak isteyen vatandaşlarımız sitemiz sayfasındaki EHizmetler bölümünden EÇap kısmını tıklayıp ada parsel ile sorgulama yaparak ilgili parselin imar durumuna ilişkin güncel bilgilerine ulaşabileceklerdir" dedi.

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