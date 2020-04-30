1 Mayıs öncesi işçilere "evde kal" mesajı Güvenlik-İş Sendikası İl Temsilcisi Selahattin Cayhan: "Her 1 Mayıs’ta haydi meydanlara diyorduk, bu yıl 'Evde Kal' diyoruz" "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün böyle bir salgın döneminde meydanlarda kutlanması maalesef mümkün olmamıştır"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

1 Mayıs öncesi işçilere "evde kal" mesajı Güvenlik-İş Sendikası İl Temsilcisi Selahattin Cayhan: "Her 1 Mayıs’ta haydi meydanlara diyorduk, bu yıl 'Evde Kal' diyoruz" "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün böyle bir salgın döneminde meydanlarda kutlanması maalesef mümkün olmamıştır"

İHA

1 Mayıs öncesi işçilere "evde kal" mesajı Güvenlik-İş Sendikası İl Temsilcisi Selahattin Cayhan: "Her 1 Mayıs’ta haydi meydanlara diyorduk, bu yıl 'Evde Kal' diyoruz" "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün böyle bir salgın döneminde meydanlarda kutlanması maalesef mümkün olmamıştır"

Güvenlikİş Sendikası İl Temsilcisi Selahattin Cayhan, 1 Mayıs'ın demokrasinin, özgürlüğün, emeğin, mücadelenin ve güvenle yaşanabilecek bir geleceğin adı olduğunu söyleyerek, "Her 1 Mayıs’ta haydi meydanlara diyorduk, bu yıl 'Evde Kal' diyoruz. İşçi Bayramı olan 1 Mayısları, coşkuyla kutlayacağımız günler de gelecektir" dedi.
Güvenlikİş Sendikası İl Temsilcisi Selahattin Cayhan yaptığı yazılı açıklamada, "Dünyanın tamamına hakim olmuş, ülkemizde de yayılan ve pandemiye dönen Korona virüsün (Covit19) günlük yaşamın birçok alanında olumsuz etkiye yol açtığı ve sağlık nedenleriyle ciddi tedbirler uygulandığı bilinmektedir. Ülkemizde ve Dünya’da kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün böyle bir salgın döneminde meydanlarda kutlanması maalesef mümkün olmamıştır. Bu salgın döneminde özellikle sağlık birimlerinde çalışan sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm emekçiler zor şartlar altında da olsa ülkeleri ve milletleri için yaşamın devam edebilmesi adına çalışmalarını sürdürmektedir.Her zaman görevinin, işinin başında olan emekçi kardeşlerimiz için bilinmelidir ki; 1 Mayıs yalnızca işçinin ve emekçinin değil, tüm dünyanın bayramıdır. Çünkü işçiler sadece kendileri için değil, bizler için alın teri dökmekte; bizlerin sağlığı, güvenliği, aşı, bir lokması için çalışmaktadır. Kendilerine olduğu kadar bizleri de dolaylı yoldan etkileyen ve hakkını vererek gerçekleştirdikleri mesainin karşılığını dahi alamayan işçi kardeşlerimiz için 1 Mayıs sesini duyurma günüdür. 1 Mayıs sadece bir kutlama değil, işçinin haklı mücadelesini dile getirdiği gündür. Taşeron işçiliğin son bulması, ayrımsız kadro talepleri, güvenceli ve sendikalı bir istihdamın, işsizliğin, düşük ücretler için seslerinin duyurulduğu gündür. 1 Mayıs, insan onuruna yakışır bir iş için meydanlarda toplanıp, çağdaş ve eşit çalışma ortamı taleplerinin dile getirildiği gündür" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı
YEREL HABERLER Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı
Bilecik'in ihracat ve ithalat rakamları açıklandı
YEREL HABERLER Bilecik'in ihracat ve ithalat rakamları açıklandı
Yeni yüzü ve düzenlemeleriyle vatandaşların hizmetinde
YEREL HABERLER Yeni yüzü ve düzenlemeleriyle vatandaşların ...
Üniversiteden Korona virüse karşı psikolojik destek
YEREL HABERLER Üniversiteden Korona virüse karşı psikolojik destek
Kızılay'dan çocuklara sürpriz
YEREL HABERLER Kızılay'dan çocuklara sürpriz
Bilecik'te evlere 220 bine yakın maske dağıtıldı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin: "Çeşitli nedenlerden ulaşmadığını belirten vatandaşlarımıza da ulaştırmaya devam ediyoruz"
YEREL HABERLER Bilecik'te evlere 220 bine yakın maske ...
Gramajı düşük pideleri vatandaşlara satmaya çalıştılar Gramajı düşük pideler toplatıldı
YEREL HABERLER Gramajı düşük pideleri vatandaşlara satmaya ...
Bilecik'te asfalt yama ve parke taşı çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Bilecik'te asfalt yama ve parke taşı çalışmaları ...
Bilecik’te dağdan düşen kaya parçası 4 köye giden yolu kapattı
YEREL HABERLER Bilecik’te dağdan düşen kaya parçası 4 köye giden ...
Bayram ikramiyelerini 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladılar Bayram ikramiyesi bağışlayan Cemal Güner: "Türkiye'de ilk defa bayram ikramiyesi vererek biz emeklileri sevindiren hükümetimize buradan teşekkürlerimizi sunuyorum"
YEREL HABERLER Bayram ikramiyelerini 'Milli Dayanışma Kampanyası'na ...
Maske dağıtım timi arı gibi çalışıyor
YEREL HABERLER Maske dağıtım timi arı gibi çalışıyor
İlk defa işçiler kent merkezlerinde buluşamayacak Birleşik Metal İş Sendikası Bölge Temsilcisi Recai Büyükbeyhan; "1 Mayıs günü sosyal medya üzerinden yayınlanacak 1 Mayıs mitinginde buluşacağız"
YEREL HABERLER İlk defa işçiler kent merkezlerinde ...
Pazar kuyruğu yaklaşık 500 metreyi buldu Ramazan ayının ilk pazarına vatandaşlar ilgi gösterdi Pazara, Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar 15'şerli gruplar halinde alındı
YEREL HABERLER Pazar kuyruğu yaklaşık 500 metreyi buldu Ramazan ...
Osmaneli'nde sağlıkçıların özel tasarım tulumlar üretmeye başladı Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin; "Osmaneli Belediyesi bu ürün çeşidinin sürekliliğini sağlamak için yeni organizasyonları bünyesinde oluşturdu" "BEBKA ile yapacağımız projeye destek sağlandığında ürün çeşitliliği ve kapasitenin artışını çok daha ileri boyutlara taşıyacağız"
YEREL HABERLER Osmaneli'nde sağlıkçıların özel tasarım tulumlar ...
Korona virüsü Osmaneli çiftçisi bir avantaj getirecek Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin; "Tarımda Korona virüsünü Osmaneli fırsata çevirecek" "Ürün çeşitliliği Osmaneli çiftçileri için yeni pazarlar oluşturacak"
YEREL HABERLER Korona virüsü Osmaneli çiftçisi bir avantaj ...
Bilecik'te denetim seferberliği kapsamında üreticilere göz açtırılmıyor Bilecik Valisi Bilal Şentürk; "Denetimler sırasında satışına uygun olmayan durumlarda yasal işlem uygulanmaktadır"
YEREL HABERLER Bilecik'te denetim seferberliği kapsamında ...
Sınavla öğrenci alan liselere bir yenisi daha eklendi Bilecik’in sınavla öğrenci alan tek erkek İmam Hatip Lisesi
YEREL HABERLER Sınavla öğrenci alan liselere bir yenisi daha ...
Kızılay'dan evlere Ramazan pidesi
YEREL HABERLER Kızılay'dan evlere Ramazan pidesi
Başkan Şahin'den Geyve ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Şahin'den Geyve ziyareti
İYİ Parti İl Başkanı Yılmaz'ın acı günü
YEREL HABERLER İYİ Parti İl Başkanı Yılmaz'ın acı günü
Kur'an-ı Kerim kursu eğitimini online devam ediyor
YEREL HABERLER Kur'an-ı Kerim kursu eğitimini online devam ediyor
Sokak hayvanları için mama çağrısı meyvesini vermeye başladı
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için mama çağrısı meyvesini vermeye ...
Pazaryeri'nde zabıtalardan Ramazan pidesi denetimi
YEREL HABERLER Pazaryeri'nde zabıtalardan Ramazan pidesi denetimi
Drone ile sosyal mesafe denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Drone ile sosyal mesafe denetimi yapıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X