Bayramda yüzleri gülsün diye gece-gündüz çocuklara kıyafet dikiyorlar

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Bilecik'te Kuran kursu ekibi gecesini gündüzüne katarak, bayramda yüzleri gülsün diye çocuklara kıyafet dikiyorlar.

Yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı Bilecik İl Müftülüğü bünyesindeki Kuran kurslarına ara verilirken, kurs öğreticileri ve bayan kursiyerler evlerinde Ramazan Bayramı hediyesi olarak ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet dikiyorlar. Ramazan ayı dolayısıyla yardıma muhtaç kimselere destek olmak amacıyla uygulanan bu çalışma, Ramazan Bayramı öncesi çocuklara hediye edilecek.

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