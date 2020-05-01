1 Mayıs'ta Bilecik meydanları boş kaldı

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Bilecik'te Korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen meydanlar boş kaldı.

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı sebebiyle Bilecik'te her yıl kutlamaların adresi olan Teyfikbey Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı bu yıl Korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında boş kaldı. İşçilerin bağlı olduğu sendikaların temsilcileri günler önceden kutlamaların yapılmayacağı duyururken, Bilecik'teki işçilerde bu sese kulak vererek, evlerinde kaldılar.

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