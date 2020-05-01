Türkü geceleri öksüz kaldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Yörük kültürünün yaşatılmasına öncü olan ve bu değerlerin unutulmamasına çabalayan bağlama ustası Ali Öztop (74) hayatını kaybetti.

Türkülere curası ile hayat veren ilçenin tanınmış ve sevilen isimlerinden bağlama ustası Ali Öztop, Bozüyük Ertuğrulgazi Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği ile Hacı Bektaşi Veli Derneklerinin kurucu üyesi ve eski banka şubesi müdürüydü.



"25 yıldır sürdürdüğümüz türkü gecelerimiz onun kaybıyla öksüz kaldı"

Bozüyük Ertuğrulgazi Derneği Başkanı Celalettin Ateş, Öztop'un hayatını kaybetmesi sebebi ile bir taziye mesajı yayımlayarak, "Derneğimizn kurucu üyesi ve her hafta cuma akşamları düzenlenen türkü gecelerinin bağlama ustası saygıdeğer büyüğümüz Ali Öztop vefat etmiştir. Tüm camiamızın başı sağ olsun. Dernek yönetimi olarak ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Ali abimiz kültürümüzün yaşatılması için büyük uğraşlar veriyor, kültürümüzün unutulmaması ve unutturulmamasını istiyordu. Yaklaşık 25 yıldır sürdürdüğümüz türkü gecelerimiz onun kaybıyla öksüz kaldı. Bizler dernek olarak kendisinin bizlere bıraktığı mirası yaşatmaya devam edeceğiz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

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