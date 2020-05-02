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Belediye Başkanı elinde kağıt kalem ev ev sipariş topluyor Topladığı siparişleri manav ve marketten alarak, bir de evlere dağıtıyor

İHA

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, elinde kağıt kalem ev ev gezerek sipariş alıyor, topladığı siparişleri bir de evlere dağıtıyor.

Belediye Başkanı elinde kağıt kalem ev ev sipariş topluyor Topladığı siparişleri manav ve marketten alarak, bir de evlere dağıtıyor

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, elinde kağıt kalem ev ev gezerek sipariş alıyor, topladığı siparişleri bir de evlere dağıtıyor.
Pazaryeri'nde korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların evlerine giden Belediye Başkanı Zekiye Tekin, elindeki kağıt kaleme yaşlıların ihtiyaçlarını yazıyor. Topladığı market ve manav alışverişlerinin hiç üşenmeden hazırlayan Başkan Tekin, bir de evlere dağıtarak, yaşlıların taktirini topluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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