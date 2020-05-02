Zabıtadan un isteyen 77 yaşındaki kadının istediği yerine getirildi

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Bilecik'te devriye gezen zabıtadan un isteyen 77 yaşındaki yaşlı kadının istediği yerine getirildi.

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki ikamet ettiğini evde yalnız yaşayan 77 yaşındaki kadın, devriye gezen zabıtadan un talep etti. Ekiplere parasını veren 25 kiloluk un isteyen kadının talebinin ekipler yerine getirirken, 25 kiloluk unu birde eve kadar taşıdı.

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