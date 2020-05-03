Bilecik'in saklı cenneti turizmcilerin gözdesi olmaya aday Bilecik Yaban Hayatı ve Ekoturizm Kulübü Grubu Üyesi Züfer Cebe: "Bilecik'in adının her zaman turizm cenneti olarak duyurulacağı bir yer"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bilecik'in saklı cenneti turizmcilerin gözdesi olmaya aday Bilecik Yaban Hayatı ve Ekoturizm Kulübü Grubu Üyesi Züfer Cebe: "Bilecik'in adının her zaman turizm cenneti olarak duyurulacağı bir yer"

İHA

Bilecik'te bulunan Akkaya Şelalesi muhteşem manzarası ve doğası ile göz kamaştırırken, turizmcilerin gözdesi olmaya aday.

Bilecik'in saklı cenneti turizmcilerin gözdesi olmaya aday Bilecik Yaban Hayatı ve Ekoturizm Kulübü Grubu Üyesi Züfer Cebe: "Bilecik'in adının her zaman turizm cenneti olarak duyurulacağı bir yer"

Bilecik'te bulunan Akkaya Şelalesi muhteşem manzarası ve doğası ile göz kamaştırırken, turizmcilerin gözdesi olmaya aday.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kuş sesleri arasında yeşilin her tonunun bulunduğu Akkaya Şelalesi, doğaseverlerin ziyaret ettiği başlıca yerler arasında yer alıyor. Görenleri kendisine hayran bırakan şelale, turizmcilerin de ilgisini çekmeye başladı. Korona virüs (Covid19) sebebiyle getirilen yasakların kaldırılmasının ardından şelaleyi görmek için çok sayıda turistin bölgeye gelmesi bekleniyor.

"Bilecik'in adının her zaman turizm cenneti olarak duyurulacağı bir yer"
Bilecik Yaban Hayatı ve Ekoturizm Kulübü Grubu üyelerinin görüntülediği Akkaya Şelalesi, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Bilecik'e giriş çıkışların kısıtlanması ile sessizliğe büründü. Grup üyesi Züfer Cebe, Akkaya Şelalesi'nin saklı bir cennet olduğunu ifade ederek, "Akkaya Şelalesi'ne birçok çevre ilden ziyaretçiler geliyordu fakat son günlerde korona virüs tedbirleri kapsamındaki yasaklar nedeni ile boş kaldı. Akkaya Şelalesi hem görsel olarak hem de doğa zevkine düşkünlerin güzel bir gün geçirebileceği ve doğa yürüyüşü gerçekleştireceği yerlerden birisi. Buraya gerekli yatırımlar, düzenlemeler yapılırsa Bilecik'in adının her zaman turizm cenneti olarak duyurulacağı bir yer" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Yaman, Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına video konferans sistemiyle katıldı
YEREL HABERLER Başkan Yaman, Türkiye Belediyeler Birliği ...
Bakan Yardımcısı Aksu ile video konferans sistemiyle görüştü
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Aksu ile video konferans sistemiyle ...
Fahiş fiyat denetimleri aralıksız sürdürülüyor
YEREL HABERLER Fahiş fiyat denetimleri aralıksız sürdürülüyor
Zabıtadan un isteyen 77 yaşındaki kadının istediği yerine getirildi
YEREL HABERLER Zabıtadan un isteyen 77 yaşındaki kadının istediği ...
Camdaki sinekliğe sıkışan kırlangıç kurtarıldı
YEREL HABERLER Camdaki sinekliğe sıkışan kırlangıç kurtarıldı
Belediye Başkanı elinde kağıt kalem ev ev sipariş topluyor Topladığı siparişleri manav ve marketten alarak, bir de evlere dağıtıyor
YEREL HABERLER Belediye Başkanı elinde kağıt kalem ev ev sipariş ...
Başkan Şahin, "Evine maske ulaşmayan kaldı mı?"
YEREL HABERLER Başkan Şahin, "Evine maske ulaşmayan kaldı mı?"
Türkü geceleri öksüz kaldı
YEREL HABERLER Türkü geceleri öksüz kaldı
1 Mayıs'ta Bilecik meydanları boş kaldı
YEREL HABERLER 1 Mayıs'ta Bilecik meydanları boş kaldı
1 Mayıs İşçi Bayramı günü inşaattan düşen işçi yaralandı
YEREL HABERLER 1 Mayıs İşçi Bayramı günü inşaattan düşen işçi ...
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Özdemir'den Gölpazarı'nda inceleme
YEREL HABERLER Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Özdemir'den ...
Yerli ve milli el dezenfektanı Bakan Dönmez'in memleketinde dağıtılmaya başlandı
YEREL HABERLER Yerli ve milli el dezenfektanı Bakan Dönmez'in ...
Osmaneli'nde Korona virüsü 4'üncü can aldı
YEREL HABERLER Osmaneli'nde Korona virüsü 4'üncü can aldı
Her gün 42 aileye hem iftar hem de sahur yemeği dağıtılıyor
YEREL HABERLER Her gün 42 aileye hem iftar hem de sahur yemeği ...
Bayramda yüzleri gülsün diye gece-gündüz çocuklara kıyafet dikiyorlar
YEREL HABERLER Bayramda yüzleri gülsün diye gece-gündüz çocuklara ...
Ertuğrulgazi Türbesi Ramazan ayında boş kaldı Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında ziyaretçiye kapatılan Ertuğrul Gazi Türbesi, sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Ertuğrulgazi Türbesi Ramazan ayında boş kaldı Korona ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X