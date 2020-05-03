Hayırsever ilçe esnafından hastaneye televizyon bağışı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bir araya gelen hayırsever esnaf, Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine televizyon bağışında bulundular.

Osmaneli ilçesinde esnaflık yapan AK Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem, birkaç hayırsever esnaf arkadaşları ile birlikte yaptıkları bağış çalışmasını anlattı. Güdem, "Hastanemizin bazı odalarının televizyon ihtiyacı olduğunu öğrendik. Zor günlerden geçtiğimiz bu zamanda Milli dayanışma, birlik ve beraberlik zamanı olduğunu düşüldüğümüz bu günlerde covid19 salgınıyla can siperhane olarak çalışan sağlık çalışanlarımıza ve hastanede yatan hastalarımıza destek olmak için ilçemizdeki esnaf arkadaşlarımızla bir olduk. Hastanemizin odalarındaki televizyon ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık ve bu görevi üstlendiğimiz içinde çok mutlu olduk. Televizyonları hastaneye teslim ettik” dedi.

Televizyonları teslim alan Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimi Güliz Özyaşar ise “Bu zor günlerde, covid19 salgınıyla canla başla çalışan biz sağlık çalışanlarının yanında oldukları ve bu anlamlı bağışları için İlçe Başkanı Şaban Güdeme ve ilçe esnafımıza çok teşekkür ediyorum” dedi

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