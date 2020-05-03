Vefa Sosyal Destek Grubu hizmetlerine aralıksız devam ediyor

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, Kovid19 karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik hastaların yardımına kaymakamlık bünyesinde oluşturulan vefa ve sosyal destek grupları hizmetlerine aralıksız devam ediyor.

Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz başkanlığında çalışmasını sürdüren destek grupları, 65 yaş üstü vatandaşların maaşlarını evlerine kadar giderek dağıtıyor. Sokağa çıkma yasağında da mesaisini kesintisiz sürdüren grup mensubu kamu görevlileri, faaliyetlerini yürütürken 65 yaş üstü ve hasta vatandaşların da hayır dualarını alıyor. Belediye Başkanlığı bünyesinde görevli zabıta memurları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli idareciler, öğretmenler ve İlçe Müftülüğünde görevli imam hatipler de vefa ve sosyal destek grubuna destek veriyor. Vefa ve sosyal destek grubu bünyesinde hiçbir menfaat beklemeden kendi araçları ve kamu araçlarıyla görev yapan görevliler, 65 yaş üstü vatandaşların maaşlarını, pazar ihtiyacı, ilaç talepleri ve acil ihtiyaçlarını ayaklarına kadar götürerek vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyorlar.

Her yaşlının evine kadar giderek hizmet ettiklerini ve bundan mutluluk duyduklarını ifade eden görevliler "Büyüklerimizin evlerine kadar ekmek, Pazar ihtiyaçları, ilaç ve gıda maddesi gibi tüm ihtiyaçlarını götürüyoruz. Onların dualarını alıyoruz. Evden çıkmamaları gerektiğini anlatıyoruz. Osmaneli Kaymakamlığımızın bize ilettiği bilgileri köy ve mahalle sakinlerine ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımız devletin kurallarına uymalarını istiyoruz. Bizlere haber versinler. Biz onların emrindeyiz. Yeter ki onlar evlerinde kalsın" diye konuştular.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılayan zabıta memurlarına, öğretmenlere imam hatiplerine ve teşekkür ederek, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Herkesten Allah razı olsun. Osmaneli Sosyal Destek Vefa Grubu sokağa çıkma yasağında da vatandaşların yanında olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandılar.

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