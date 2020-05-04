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Torununun doğum gününü öğle bir kutladı ki Polisi aradı, torununa doğum gününü sürprizi yaptı

İHA

Bilecik'te ikamet eden torununun doğum günü sürprizi yapmak isteyen anne, çareyi polisi aramakta buldu. Elinde pastayla polisleri gören 6 yaşındaki minik Eymen ne diyeceğini bilemedi.

Torununun doğum gününü öğle bir kutladı ki Polisi aradı, torununa doğum gününü sürprizi yaptı

Bilecik'te ikamet eden torununun doğum günü sürprizi yapmak isteyen anne, çareyi polisi aramakta buldu. Elinde pastayla polisleri gören 6 yaşındaki minik Eymen ne diyeceğini bilemedi.
Ankara'da ikamet eden Fadime Topal isimli bir vatandaş Bilecik'te ikamet eden torununun doğum günü sürprizi yapmak için Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü haber merkezini arayan torunu Eymen Çelebi'nin 6 yaşına gireceğini, Ankara ilinde olduğunu ancak Korona virüs (Covıt19) salgını nedeniyle Bilecik iline gelemediğini, torununa imkanlar dahilinde doğum günü sürprizi yapılması ricasında bulundu. Bu talep üzerine Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri minik Eymen için doğum günü pastası ve hediyeler alarak ikamet ettiği adrese gittiler. Polis abi ve ablarının elinde balonlar ve doğum günü pastasını gören minik Eymen ne diyeceğini bilemedi. Sonra pastasını üfleyen minik polisleri çok sevdiğini belirterek kendisine sürpriz doğum günü yapan ekiplere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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