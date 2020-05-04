Mahalle ve köylerde 600 koli Ramazan paketi dağıtıldı

AK Parti Osmaneli İlçe Teşkilatı üyeleri, mahalle ve köylerde ihtiyaç sahiplerine 600 koli dağıttı.

AK Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem, yönetimi kurulu üyelerden sağladıkları desteklerle 600 koli yardım paketini hem Ramazan ayı, hem de Korona virüs (CoviT19) salgınından dolayı dışarıya çıkamayan vatandaşları için mahalle ve köylerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem'i ziyaret ederek bu özel günlerde halkımıza destekleri için kendisine ve yönetim kuruluna ve AK Parti üyelerine teşekkür ederek, "Osmaneli'ne hizmet için oluşturduğumuz birlik ve beraberliği yeni projelerimize destek için bakanlıklara taşımada AK Parti İlçe Başkanımız Şaban Güdem ile birlikte hareket ediyoruz. Korona virüs salgınından dolayı alınan tedbirlere rağmen hep birlikte uyum içinde bakanlıklardaki işlerimizi takip ediyor, AK Parti İl Başkanımız Fikret Karabıyık ve Milletvekilimiz Selim Yağcı ile iletişim içinde Osmaneli projelerine bakanlıklardan destek için çalışıyoruz. Osmaneli'ne hizmet için her zaman birlikte hareket ettiğimiz tüm siyasi partilerimize ve meclis üyelerine de bu vesile ile tekrar teşekkür ediyorum "dedi.

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