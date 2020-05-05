Osmaneli'nde fırınlar denetlendi

"Beni sadece İzmir yargılayabilir"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Ramazan soflarının vazgeçilmesi olan Ramazan pidesi denetimi yapıldı.

Osmaneli Kaymakamlığı, Osmaneli Belediyesi ve Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından ilçede faaliyet gösteren fırınlarda Ramazan pidesi gramaj denetimi yapıldı. Ayrıca fırınlarda saat 18:00'den sonra üretim yapılıp yapılmadığına da bakılırken, iş yeri sahiplerini Korona virüs (Covit19) salgını tedbirleri kapsamında uyarılar yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.