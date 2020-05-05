Bilecik'in yeni Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 95'lik bölümü tamamlandı

Bilecik'te 2017 Nisan ayında temelli atılan yeni Bilecik Devlet Hastanesi inşaatı 180 işçinin çalışmasıyla tüm hızıyla devam ediyor. Yüzde 95'lik bölümü tamamlanan hastanenin önümüzdeki aylarda açılması planlanıyor.

Dönemin Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken tarafından Bilecikİstanbul karayolu üzerinden Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesi yanında alana temeli atılan Bilecik Devlet Hastanesinin inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 69 bin 822 metrekare alana yapılan hastane 57 bin 501 metrelik kapalı alana sahip. 250 yatak kapasitesi olan yeni hastane içinde son sistem 87 poliklinik 39 yoğun bakımı, 6 röntgen, 9 ultrason cihazı, 9 ameliyat odası, 21 diyaliz cihazları ve en önemlisi bir helikopter pisti olacak. 250 yatak kapasitesinin hastanemizde 10 suit, 90'ı çift, 60'i ise tek yataklı şeklinde olacak. Hastanenin son aşamasını yerinde inceleyen Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Sağlık İl Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin'den bilgi aldılar.

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