Bilecik'te Korona virüs çalışmaları aralıksız sürüyor

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Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından şehrin 4 bir yanında ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Korona virüs (Covit19) salgınına karşı maske dağıtımı ve ilaçlama ile vatandaşlarının taktirini toplayan Bilecik Belediyesi, şehrin 4 bir yanında ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda günün belirli aralıkların ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan belediye, eski belediye kavşağında kurulan maske dağıtım noktasında ücretsiz olarak maske dağıtmaya devam ediyor.

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