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Anneannesi torunu için doğum günü pastası talep etti Polis ekiplerinden pastalı doğum günü sürprizi

İHA

Bilecik'te korana virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkma yasağı olan çocuk için anneannesinin isteği üzerine polis ekipleri pastalı doğum günü sürprizi yaptı.

Anneannesi torunu için doğum günü pastası talep etti Polis ekiplerinden pastalı doğum günü sürprizi

Bilecik'te korana virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkma yasağı olan çocuk için anneannesinin isteği üzerine polis ekipleri pastalı doğum günü sürprizi yaptı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesi Yeni Mahalle Yeniyol Sokak'ta ikamet eden Resmiye Neim (68) ve 10 yaşındaki torunu Defne Neim, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına takılınca doğum günü için polis ekiplerinden yardım istendi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri Resmiye Teyze'nin talebine duyarsız kalmayarak Defne için doğum günü pastası alıp belirtilen adrese gitti. Polis ekiplerinin pastayla eve gelmesine şaşıran Defne, olayın anneannesinin sürprizi olduğunu öğrenince duygulu anlar yaşadı. Polis ekiplerine teşekkür eden Defne Neim, sürprizin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyerek teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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