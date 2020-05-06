Dodurga'ya PTTMatik kuruldu

Ramazanda "Alo Fetva" hattına en çok oruç, zekat ve koronavirüs soruları yöneltildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde vatandaşların çok istediği bankamatik çağrısına PTT kulak vererek, beldeye bankamatik kurdu.

Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, bir hayallerinin gerçek olduğunu söyleyerek, "Hayallerinizi canlı tutun. Bir şeyi başarmak, kendinize inanmak, vizyon, çok çalışmak, kararlılık ve adanmışlık gerektirir. İnanan için her şeyin mümkün olduğunu unutmayın. Bir hayalimiz daha gerçekleşti. PTTMatik'i beldemize hayırlı olsun. PTTMatik beldemizde kazandırılmasına emeği olan Bilecik Milletvekilimiz Selim Yağcı'ya, AK Parti İl Başkanımız Fikret Karabıyık'a, Bilecik PTT Başmüdürümüz Serhat Bozkurt'a, Bilecik PTT İşletme Müdürümüz Abdülaziz Çivik'e çok teşekkür ederim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.