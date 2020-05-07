Bozüyük HEM'de maske üretim çalışmaları devam ediyor

Salgın nedeniyle izole yaşayanları süreç bitince ne gibi riskler bekliyor?

Onları tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezinde maske üretim çalışmaları devam ediyor.

Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünü ziyaret edip çalışmaları yerinde inceleyerek, kurum Müdürü Levent Susam'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İkili, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde yapılan maske dikimi çalışmalarında gönüllü usta öğretici ve kursiyerlerle bir araya geldi. Kaymakam Yaman, bu zorlu süreçte milli dayanışmaya verdikleri desteklerinden dolayı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam ile gönüllü öğretmen, usta öğretici ve kursiyerlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.