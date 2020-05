Bilecik'in alt yapı sorunları çözülüyor Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin: "Bir yerin köy değil şehir olduğunun en iyi göstergesi altyapısının her yönüyle tamamlanmış olmasıdır" "Bilecik’i kent yapıyoruz ve dönemimizde bütün altyapı sorunlarını çözmüş olacağız’’ "Bu etap bin 440 metrelik olup çalışmalar tüm hızıyla devam edecek’’

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, şehir merkezinde devam eden altyapı çalışmaları ile ilgiili, "Bilecik’i kent yapıyoruz ve dönemimizde bütün altyapı sorunlarını çözmüş olacağız. Bir yerin köy değil şehir olduğunun en iyi göstergesi altyapısının her yönüyle tamamlanmış olmasıdır" dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, ilgili birim müdürleri ile birlikte şehir merkezinde devam eden altyapı çalışmalarını inceleyerek yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Bilecik’in şu an sahip olduğu altyapının düzgün olmadığına vurgu yapan Başkan Şahin, şunları söyledi:

‘’Bilecik kent yapmaya karar verdik ve şu ana kadar düzgün şekilde yapılmayan altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Görüldüğü üzere rastgele yapılan altyapıyı, normal hali neyi gerektiriyorsa ve modern kentlerde olan şekliyle tüm altyapısını yapmaya başlıyoruz. Bir yerin köy değil şehir olduğunun en iyi göstergesi altyapısının her yönüyle tamamlanmış olmasıdır. İşe başından başladık ve bütün Bilecik’in altyapısını düzenlemek adına çalışmalarımıza başladık. Hizmet dönemimizde bütün altyapı sorunlarını çözmüş olacağız."



"Bu etap bin 440 metrelik olup çalışmalar tüm hızıyla devam edecek’’

Çalışmaların teknik kısmı hakkında bilgi veren Başkan Şahin, "Çalışmamızın ilk etabı olarak Dedeoğlu Caddesi ile Şerifpaşa Camisinin alt kısmındaki Kültür Sitesi Parkının olduğu alanda başladık. Şu an ana kollektor yağmur suyu bağlantısı yapılıyor ve bu çalışma tamamlandıktan sonra ara bağlantılar yapılacak. Bu etap bin 440 metrelik olup çalışmalar tüm hızıyla devam edecek’’ ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin ve beraberindekiler daha sonra esnaf ve vatandaşları selamlayarak sohbet etti.

