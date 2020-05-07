Bilim Sanat Merkezinin yeni okulunda çalışmalarda sona gelindi

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Bilecik'te yapılan Bilim Sanat Merkezinin yeni okulunda inşaat çalışmalarında sona gelinirken, okulun açılışı için gün sayılıyor.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi'nde yüksek bir tepe üzerine inşa edilen ve kentteki özel yetenekli veya üstün zekalı öğrencilerin yetiştirilmesine katkı sağlayacak olan Bilim Sanat Merkezinin yeni okulunda sona gelindi. İnşaatın tamamlanarak kabulünün yapıldığı öğrenilirken, okulun açılışı için gün sayılıyor.

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