Bilecik'te bütün berber ve kuaförler dezenfekte edilecek

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, 11 Mayıs günü açılacak berber ve kuaförleri ücretsiz olarak dezenfekte edeceklerini söyledi.

Korona virüs (Covit19) salgınına yönelik tedbirler doğrultusunda kapatılan ve 11 Mayıs itibariyle hizmet vermeye başlayacak olan berber ve kuaförler, Bilecik Belediyesi tarafından dezenfekte edilecek. Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, "Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda berber, kuaför, güzellik salonu/merkezi ve benzeri iş yerlerinin faaliyetlerinin kısıtlanmasına yönelik tedbirler kapsamında kapalı tutulan iş yerleri 11 Mayıs Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak. Korona virüs salgını etkileri gözetilerek belirlenecek kurallara uyulması kaydıyla hizmet vermeye başlayacak olan berber ve kuaför işletmelerine Bilecik Belediyesi tarafından önemli bir hizmet verilecek. 9 Mayıs Cumartesi günü başlayacak olan ve ihtiyaç duyulması halinde 10 Mayıs Pazar günü de devam edecek olan dezenfekte çalışmalarında Bilecik Belediyesi ekipleri, şehirdeki bütün kuaför, berber ve güzellik salonlarını dezenfekte ederek, vatandaşlarımızın hizmetine sunacak. Bilecik Belediyesi tarafından belirtilen tarihlerde dezenfekte çalışmasının yapılması için ilgili işletmelerin açık tutulması ve gerekli hazırlıkların yapılması gerekmektedir" dedi.

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