Apartman boşluğundaki çöplerin tutuşması, talaşa neden oldu

Bilecik'te bir apartman boşluğunda bulunan çöplerin tutuşması çevrede yaşayanlar arasında telaşa neden oldu.

Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Çimen Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katındaki merdiven boşluğunda henüz sebebi belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında merdiven boşluğundaki çöpler tutuşurken, olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, itfaiye, polis, elektrik ve doğal gaz arıza ekipleri geldi. Yangının sebebi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılabileceği ihtimali üzerinde durulurken, polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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