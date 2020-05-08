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Bilecik Korona virüs salgınıyla mücadelede iyi bir noktada Vali Bilal Şentürk; "Son bir haftada bazı günlerde hiç, bazı günlerde 1-2 pozitif vaka yaşandı" "Bilecik halkına göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum"

İHA

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yeni tip Korona virüs (Covit19) salgınıyla mücadelede Bilecik'in iyi bir noktada bulunduğunu, son bir haftada bazı günlerde hiç pozitif vakayla karşılaşmadıklarını, bazı günlerde 12 pozitif vakanın yaşandığı söyledi.

Bilecik Korona virüs salgınıyla mücadelede iyi bir noktada Vali Bilal Şentürk; "Son bir haftada bazı günlerde hiç, bazı günlerde 1-2 pozitif vaka yaşandı" "Bilecik halkına göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yeni tip Korona virüs (Covit19) salgınıyla mücadelede Bilecik'in iyi bir noktada bulunduğunu, son bir haftada bazı günlerde hiç pozitif vakayla karşılaşmadıklarını, bazı günlerde 12 pozitif vakanın yaşandığı söyledi.
Vali Şentürk, yeni tip Korona virüs (Covit19) salgınının Türkiye'de tespit edilmesiyle başlayan süreçte ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile diğer bakanlıkların talimatları doğrultusunda İl Pandemi Kurulu ve İl Hıfzıssıhha Kurulunu faaliyete geçirdiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:
''Bilecik'te ilk olarak kurul üyelerimizle bizi tehdit edecek unsurlar nelerdir değerlendirmesini yaptık. Baharın gelmesiyle birlikte Büyükşehirlerde yaşayan Bileciklilerin köylere gelebilecekleri değerlendirilerek, girişleri kontrol altına aldık. Sanayi kuruluşlarında çalışanların, kalabalık ortamda çalıştıkları için sosyal mesafeye riayet edilmesi noktasında oluşturduğumuz ekiplerce denetimler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilip edilmediğini yakından takip ediyoruz. İnsanların bir araya gelebileceği toplu yerlerde de, bankalar gibi, kent merkezinde sosyal mesafe şartına uyulması için banka yöneticileriyle ve kolluk birimler marifetiyle mesafelerin zorunlu olarak korunabileceği ortamlar oluşturduk. O noktada sosyal mesafeyi artırıcı tedbirler alındı. Bilecik halkına göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum. Bu bir salgın, sadece devletimizin alacağı tedbirlerle baş etmek mümkün değil, insanlarımızın da bilinçli olması gerekir. Bir kişinin ihmaliyle toplumun tehdit edilmesine, büyük bir tehlikeye maruz kalmasına fırsat veremeyiz. Bu konuda da ceza almış olanlar varsa bilsinler ki kendi yanlışlarından dolayıdır. Uyarılara rağmen yanlışta ısrar eden olursa da cezai müeyyideler uygulayarak, toplum sağlığını korumak zorundayız.''

"Bilecik'in iyi bir noktada"
Bilecik'in iyi bir noktada bulunduğunu, son bir haftada bazı günlerde hiç pozitif vakayla karşılaşmadıklarını, bazı günlerde 12 pozitif vakanın çıktığını bildiren Vali Şentürk, ''İnşallah bu trendi böyle devam ettireceğiz. Gevşeklik anlamında söylemiyorum ama tedbirlerin çok başarılı olduğunu belli bir noktaya taşındığını görüyoruz" dedi.

"Vatandaşımız mutlaka sosyal mesafeyi koruması gerekiyor"
Vali Şentürk, sanayi sektörünün de alınan tedbirlere uyma noktasında büyük bir hassasiyet gösterdiğini ifade ederek, ''Bilecik hem sanayi hem tarım kenti. Onun için bir taraftan üretimin devam etmesi gerekiyor. Vatandaşımız mutlaka sosyal mesafeyi koruması gerekiyor. Toplu yerlerde, toplu ulaşım araçlarında, pazar yerlerinde, marketlerde yani yoğunluk olabilecek yerlerde mutlaka maske kullanma zorunluluğu var. Önceleri Sağlık Bakanlığımız, sonrasında da Devlet Malzeme Ofisinden temin ettiğimiz maskeleri Esnaf, Sanayi ve Ticaret Odaları, Vefa Sosyal Destek ekiplerimiz aracılığıyla esnaf ve sanayi kuruluşlarına, muhtarlarımıza, kaymakamlıklarımıza ve kurumlara ve zaman zaman vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bu noktada yerel yönetimlerimizin de ciddi üretim ve dağıtım faaliyetleri oldu. Ayrıca Halk Eğitim Merkezlerinde de maske üretimi yapıyoruz. Bilecik genel anlamda bilinçli bir şekilde mücadeleye gerekli hassasiyeti gösteriyor. Tüm kurum ve kuruluşlar tam bir işbirliği ve dayanışma içerisinde korona virüs ile mücadelesini yürütüyor'' diye konuştu.

"Yurdumuzda risk grubundan kimse kalmadığı için kapattık"
Vefa Sosyal Destek Gruplarının (VSDG) yaptığı çalışmaları da değerlendiren Vali Şentürk, ''65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamasının ardından temel ihtiyaçları VSDG ekipleri tarafından harfiyen yerine getiriliyor. Ortalama olarak günlük 700800 talebi karşılıyoruz. Ramazan ayı dolayısıyla da yalnız yaşayan mağdur vatandaşlarımıza iftarlık ve sahurlukları dağıtılıyor. Karantina amaçlı Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurdumuzu tahsis etmiştik. Yurdumuzda risk grubundan kimse kalmadığı için kapattık. Tedbirleri aynen devam ettireceğiz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi hayat normale dönecek ama yeni bir şekilde normale dönecek. Toplum olarak sevgimizi dokunarak ifade ediyoruz. Alınan tedbirlerle çok hızlı bir şekilde bu süreci olağan hale getirme imkanı yakaladık. Bundan sonraki süreçte de sosyal mesafeye özen göstermeliyiz. Maske kullanımını hayatımızın bir parçası haline getirmek durumundayız'' dedi.

"Bilecikliler bu süreçte bizi yalnız bırakmadı"
Vali Şentürk, Korona virüs ile mücadelede sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra çok sayıda Bileciklinin kendilerini yalnız bırakmadığını, gönüllü olarak göreve hazır olduklarını ifade ettiklerini dile getirerek, ''Tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte koordineli bir şekilde çalışmalar yürütülüyor. Bilecik'te sıkıntıları aşma noktasında gönüllü ekiplerin güçlü olduklarını gördük. Bizim birinci gücümüz aile bağlarımızın, sosyal ilişkilerimizin çok kuvvetli olması. İkincisi de adaptasyon kabiliyetimizin çok iyi olmasıdır. Şartlara uygun olarak tedbir alabiliyoruz. Sanayi kuruluşlarımız ve Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerimiz gönüllü olarak maske üretmeye başladı. Bu, ihtiyaç duyabileceğimiz ürünleri kendi imkanımızla üretebileceğimizi gösterdi'' dedi.

"7'den 70'e halkımızın hizmetindeyiz"
Vali Şentürk, ülkenin sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerin nerelerden nerelere vardığına şahit olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:
''Bugün hayat çok daha kolay. Yokluk gören gençlik sayısı çok çok az. Hemen her gencimizin internet bağlantısı, sosyal medya bağlantıları, telefonu var. Telefon üzerinden inşa edilen bir hayat tarzı var. Gençlerimiz, kapalı kalmanın getirdiği zorunluluklar nedeniyle, zamanın da daha bol olması münasebetiyle kardeşleriyle, aile büyükleri ile doğrudan iletişim kurma noktasında geri durmasınlar, odalarına kapanmasınlar. Mutlaka aile meclisi toplantısına zaman ayırsınlar. Evde hayata dair konularda, doğrudan bilgilerle bir şeyler yaparak, sadece sosyal medya üzerinden okuyarak takip ederek değil, hayata atılma noktasında bu süreçte pratik kazanmalar edinmelerini tavsiye ediyorum. Kitap okuyarak, okuduğunu yorumlayarak ve karşısındaki aile bireyleriyle tartışarak ifade kabiliyetlerini geliştirebilirler. 7'den 70'e halkımızın hizmetindeyiz. Derdiyle dertlenerek, mutluluğunu da paylaşarak daha sağlıklı bir toplum inşasında görev ve sorumluluklarımız var. Kamu hizmetlerinin sunulması da çok önemli ama sağlıklı bir toplumun inşasında, sağlıklı bir topluma sahip olmak, sağlıklı bir geleceğin inşa edilebilir olması her şeyden önemli. Toplum sağlıklı olursa her ihtiyacını karşılayabilir. Toplum maddi, manevi anlamda donanımlı yetişecek ki geleceğimize daha da umutla bakalım.''

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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