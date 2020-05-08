Korona virüsünü 46 günde yenen 69 yaşındaki yaşlı adam alkışlarla evine uğurlandı

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Bilecik'te Korna virüs (Covit19) salgına yakalanan 14 günü solunum cihazına bağlı olmak üzere 46 günlük tedavisi süre hasta iyileşerek alkışlarla evine uğurlandı.

Bilecik Devlet Hastanesinde Korona virüs (Covit19) tanısıyla yatmakta olan 69 yaşındaki yaşlı adam 14 günü solunum cihazına bağlı olmak üzere 46 günlük tedavisinin ardından şifa ile sağlığına kavuştu. Hasta hastane çalışanların alkışları arasından hastaneden uğurlanırken, "Allah herkesten razı olsun. Herkese şifa diliyorum. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

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